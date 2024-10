Attimi di apprensione, questo pomeriggio, a San Nicolò Gerrei, dove un trattore di piccole dimensioni ha preso velocità ribaltandosi e finendo fuori strada.

Il mezzo agricolo, per cause ancora da chiarire, è sfuggito al controllo del proprietario uscendo di strada e terminando la sua corsa in un terreno adiacente.

Sul posto i Vigili del fuoco di San Vito per recuperare il trattore. Fortunatamente non si sono registrati feriti.