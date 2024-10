Intorno alle 02.00 della notte scorsa, sono dovuti intervenire i carabinieri per porre fine alle molestie rivolte da due giovani di Quartu S. Elena, un uomo e una donna, al personale e ai clienti del ristorante “La muraglia”, a Cagliari.

In evidente stato di ebbrezza, Alessandro Secci e Daniela Ledda, rispettivamente di 28 e 36 anni, alla vista dei militari si sono scagliati contro di loro. A fatica sono stati costretti ad entrare nell’auto di servizio per essere accompagnati in caserma.

Durante il percorso, non hanno smesso di dare in escandescenze e hanno danneggiato anche la parete interna della portiera della macchina. Giunti in caserma, le loro intemperanze sono proseguite, danneggiando persino un computer.

Tratti in arresto, sono stati custoditi nella camera di sicurezza e successivamente trasferiti in tribunale per il processo con rito direttissimo.