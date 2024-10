I volti e i nomi degli americani sono ancora top secret e Luca Silvestrone, l'intermediario tra il patron rossoblù Massimo Cellino e il fondo d'investimento Usa che avrebbe chiuso la trattativa per l'acquisto del Cagliari, ha convocato una conferenza stampa in una sede insolita, un bar della città, dopo l'incontro di ieri con il sindaco Massimo Zedda.

Intanto Cellino ha fatto sapere che se entro mercoledì non arriva la prima tranche di 10 milioni (degli 80-82 pattuiti per la cessione della società) l'affare con gli americani salta. A quanto si apprende, infine, la trattativa con la Fluorsid di Tommaso Giulini (già componente del Cda dell'Inter), non è del tutto tramontata.