Questa mattina, in esecuzione del decreto emesso dalla D.D.A. di Cagliari, la Squadra Mobile della Questura di Nuoro ha sottoposto a fermo due persone per i reati di tratta di essere umani, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione.

Si tratta di Salvatore Cualbu, 37 anni, residente a Olbia, con vari precedenti per reati contro la persona e Holecsko Erzsebet, 36 anni, Ungherese, residente a Olbia, senza precedenti.

I due uomini sono responsabili dell’organizzazione a Nuoro di un vasto giro di prostituzione, realizzato reclutando in Ungheria giovani e ignare ragazze che, una volta giunte in Italia, sono state ridotte in schiavitù, anche mediante violenza, e costrette a prostituirsi all’interno di private abitazioni.

Il giro di affari gestito dalla coppia, che poteva contare su clienti facoltosi anche tra professionisti della zona, era redditizio.

Nel corso dell’attività sono stati indagati in stato di libertà anche i proprietari di alcuni degli appartamenti dati in locazione alla coppia, consapevoli della loro reale destinazione, poiché si facevano corrispondere canoni con tariffe maggiorate rispetto a quelle del mercato.

Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza che si terrà questa mattina nella Questura di Nuoro.