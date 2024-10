Ruba alcune confezioni di generi alimentari da un market di Tratalias, esce e infrange il parabrezza dell'auto di un dipendente e poi scappa.

E' andata male ad A.L. 34 anni disoccupato, pregiudicato sottoposto agli arresti domiciliari, di Carbonia ma residente a Tratalias.

I carabinieri di San Giovanni Suergiu lo hanno arrestato per danneggiamento, furto aggravato e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.

L'uomo, secondo la ricostruzione dei fatti da parte dei militari della compagnia di Carbonia, intorno alle 19.30 di ieri sera avrebbe rubato alcune confezioni di generi alimentari dal mini market "Diemme" di Tratalias, per poi fuggire. Non soddisfatto subito dopo però si sarebbe fermato vicino al negozio dove, dopo aver sfondato il parabrezza dell'auto di un collaboratore del market, si sarebbe appropriato di una fotocamera digitale che era all'interno dell'abitacolo. Al proprietario dell'auto non è rimasto altro da fare che chiedere l'intervento dei carabinieri chiamando il 112.

I carabinieri di San Giovanni Suergiu, che erano in zona per un servizio di controllo e prevenzione, si sono recati nell' abitazione del ladro, hanno recuperato una parte della refurtiva, che è stata restituita ai legittimi proprietari, e hanno arrestato il disoccupato.