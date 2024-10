Nella giornata di ieri, un velivolo del 31mo Stormo dell'Aeronautica militare è stato impegnato per il trasporto di un bambino di 4 anni.

Un Falcon 50, a seguito di una richiesta della prefettura di Cagliari, ha effettuato un volo a favore di un piccolo paziente affetto da grave patologia, si legge in una nota del ministero della Difesa.

Partito da Cagliari alle 16.40 per Genova, è atterrato alle 17.40, dove il bambino era atteso da un'ambulanza per essere condotto presso l'ospedale Gaslini. Le richieste di trasporto sono state ricevute dalla Sala situazioni di vertice del Comando squadra aerea dell'Aeronautica Militare che ha coordinato direttamente l'attività con il 31mo Stormo di Ciampino.

Gli aeromobili del 31mo Stormo di Ciampino sono utilizzati per il trasporto di Stato e per missioni di pubblica utilità, quali il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati, di traumatizzati gravi e di organi per trapianti, nonché per interventi a favore di persone comunque in situazioni di rischio.

Quest'ultima attività, dato l'imminente pericolo di vita delle persone trasportate, impone un livello di prontezza, ventiquattr'ore al giorno, 365 giorni all'anno.