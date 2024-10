Nella giornata di ieri, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Oristano, unitamente ai veterinari dell’U.V.A.C. (Ufficio Comunitario Adempimenti Comunitari della Asl), ha proceduto al controllo di un mezzo che trasportava 830 suini provenienti da uno Stato estero e destinati alla macellazione presso un mattatoio del Cagliaritano.

Un primo esame sommario avrebbe fatto emergere varie irregolarità sulla modalità di trasporto degli animali. Dall’esame della documentazione, sarebbe stato infatti rilevato il mancato rispetto dei tempi massimi di durata del viaggio, ovvero che fosse stato superato il lasso temporale di 24 ore trascorso il quale gli animali trasportati avrebbero dovuto essere scaricati e fatti riposare presso una delle stalle di sosta previste dal Regolamento Comunitario onde garantire il benessere degli stessi. Sarebbero state altresì rilevate varie altre irregolarità documentali.

Dopo un primo controllo operato in ambito stradale, considerato il livello di affaticamento degli animali e anche le difficoltà logistiche di poter portare a termine un controllo adeguato, gli operatori e il personale veterinario consentivano la prosecuzione del viaggio fino al mattatoio di destinazione.

A seguito del più approfondito controllo quindi, sarebbe stato accertato che svariati piccoli suini purtroppo erano deceduti durante il trasporto. Per le violazioni riscontrate sono state comminate sanzioni per oltre 3.500,00 euro e sono in corso ulteriori accertamenti sulla filiera del trasporto.

I controlli in questione, su disposizione del Compartimento Polizia Stradale Sardegna, vengono intensificati in considerazione del sensibile aumento del trasporto di animali vivi in prossimità delle festività natalizie anche con finalità di tutela della salute pubblica.