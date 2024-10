“Una Legge contro la dispersione scolastica e per aiutare le famiglie sarde”. Questo il senso della proposta di legge approvata ieri, all’unanimità, dal Consiglio regionale.

Il provvedimento che, come si legge, intende “Salvaguardare in primo luogo le politiche contro la dispersione scolastica e volendo tutelare anche le scelte dei comuni e della Regione stessa la proposta di legge intende ovviare ad un problema che, se non risolto, rischierebbe di ricadere ancora una volta nelle decisioni singole dei comuni oppure nei bilanci già esigui a causa della crisi delle famiglie sarde”, riguarderà le gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

“Garantire a tutti gli studenti il diritto allo studio e alla mobilità. Da subito”, è stato il commento del Presidente del Consiglio regionale, Michele Pais. Per Daniele Cocco (Leu), uno dei firmatari “Anche se in minoranza, proposte serie approvate unanimemente”.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Anci Sardegna, Emiliano Deiana, che più volte aveva sollecito la Regione su questa tematica.

“Un ringraziamento – queste le sue parole – a tutti i consiglieri regionali (nessuno escluso), a partire dai primi firmatari della proposta di legge Eugenio Lai e Cocco Daniele Secondo, dal Presidente della Commissione II del Consiglio Regionale Alfonso Marras, degli altri firmatari Caddeo, Cocciu, Comandini, Lancioni, Manca, Piras, Sechi, Stara, Deriu e a tutti i colleghi sindaci e consiglieri regionali (Cera, Mura, Corrias, Loi, Gallus, Moro, Piga, Satta, Satta) che non hanno fatto cadere nel vuoto l’allarme di Anci Sardegna e la bozza che aveva formulato a suo tempo”.

“Qualche volta – conclude Deiana – la collaborazione istituzionale porta buoni frutti a favore delle famiglie sarde che non saranno chiamate a pagare per intero il servizio di trasporto alunni, per i comuni e per le comunità della Sardegna”.