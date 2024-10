Scattano da settembre le nuove tariffe sui trasporti stabilite dalla Regione.

Per il Ctm di Cagliari e area vasta la novità è l'abbonamento studenti con validità per tutti e 12 i mesi e non solo per 10. Non sarà necessario presentare la certificazione Isee.

Per i servizi urbani di Cagliari e Sassari le tariffe principali sono così fissate: corsa semplice, validità 90 minuti, 1,30 euro (in precedenza 1,20), biglietto integrato validità due ore 2 euro, maggiorazione vendita a bordo vettura 0,50, biglietto multiplo da 12 corse validità 90 minuti 13 euro, biglietto giornaliero validità 24 ore 3,30.

Abbonamenti impersonali: settimanale 12, mensile 34,50, annuale 303. Abbonamenti personali studenti: mensile 21, annuale 175. Abbonamenti personali over65: mensile 16,50, annuale 135,00.

"Ci stiamo predisponendo all'applicazione del nuovo sistema tariffario regionale - spiega Roberto Murru, presidente Ctm - con l'obiettivo di agevolare il più possibile i nostri clienti nel familiarizzare con le novità".