“Attendiamo nei prossimi giorni una proposta tecnica da parte di Alitalia finalizzata ad armonizzare la tariffa speciale sport-light con le regole della continuità territoriale”.

Lo dice l’assessore dei Trasporti Massimo Deiana che, insieme alla titolare della Cultura e Sport Claudia Firino, ha partecipato stamattina a un incontro con i vertici della compagnia sulla mancata applicazione delle convenzioni agevolate Coni per i passeggeri sardi.

Gli esponenti della Giunta hanno concordato sulla necessità di rendere i due regimi tariffari amministrativamente compatibili, per non discriminare l’utenza isolana, registrando comunque da parte di Alitalia la massima attenzione nel dirimere la questione, naturalmente all'interno del sistema degli oneri di servizio.

La trattativa diretta tra Regione e vettore è stata subito avviata anche in seguito alla recente risposta fornita sul tema dal ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, in question time alla Camera dei Deputati.

L’assessore Firino ritiene positiva l’apertura del tavolo di confronto da parte della compagnia di bandiera, e aggiunge: “Speriamo adesso in una pronta risoluzione del problema che pesa non poco sui bilanci delle società sportive sarde, già penalizzate nei trasporti dal fattore insularità: abbiamo chiesto un riscontro in tempi molto brevi”.