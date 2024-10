“Con l’approvazione del disegno di legge numero 140 sarà prorogato per tutto il 2015 il contratto ponte per assicurare il servizio di trasporto marittimo con le isole minori gestito da Saremar”.

Lo dice l’assessore dei Trasporti, Massimo Deiana, in seguito al varo odierno della norma sul mantenimento dei livelli essenziali del trasporto marittimo operato oggi dalla società Saremar. Nel ringraziare i consiglieri regionali per la sensibilità dimostrata, l’assessore Deiana ha spiegato che la legge consentirà “di presentare anche l’evidenza della continuità aziendale all’udienza prevista il 4 dicembre prossimo al Tribunale fallimentare di Cagliari nonché sarà possibile garantire una gestione serena dell’azienda in questo difficile momento di transizione".