Oggi l'Aeronautica militare con il 31esimo stormo è stata impegnata in un trasporto umanitario dalla Georgia ed uno sanitario dalla Sardegna per salvare due persone in imminente pericolo di vita.

Un Falcon 900, allertato dalle autorità consolari italiane in Georgia, ha trasportato un'italiana cinquantenne malata di Sla da Tiblisi a Grottaglie. Nel pomeriggio un Falcon 50, a seguito di una richiesta della prefettura di Sassari, ha effettuato un volo per un neonato di 13 giorni da Alghero a Genova. Il bambino, trasportato con una culla termica e l'aiuto di una equipe sanitaria era atteso da un`ambulanza per arrivare l`ospedale Gaslini.

Le richieste di trasporto - ha spiegato l'Aeronautica militare - sono state ricevute dalla sala situazioni di vertice del comando squadra aerea dell'Aeronautica militare che ha coordinato direttamente l'attività con il 31esimo stormo di Ciampino.

Gli aeromobili del 31esimo stormo di Ciampino, infatti, sono utilizzati per il trasporto di Stato e per missioni di pubblica utilità, come il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati, di traumatizzati gravi e di organi per trapianti, e per interventi a favore di persone comunque in situazioni di rischio.

Per questo sono pronti ventiquattr’ore al giorno, 365 giorni all’anno.