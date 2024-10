L'Assessore dei Trasporti Carlo Careddu comunica che ieri, 4 agosto, la Commissione di gara costituita per la valutazione delle offerte relative all'affidamento dei servizi aerei di linea in regime di continuità sulle rotte da Alghero e Olbia per gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate ha concluso i lavori.

La Commissione non ha rilevato irregolarità nelle offerte pervenute, e ha dichiarato aggiudicatari Meridiana per le rotte da Olbia per gli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino, e Blue Air per le rotte da Alghero per Roma Fiumicino e Milano Linate. L'assessorato provvederà quindi ad adottare gli atti conseguenti per l'affidamento dei servizi aerei a Meridiana e Blue Air per le rotte relative.

Il nuovo modello di continuità territoriale entrerà in vigore il 9 novembre 2017.