L'incremento medio dei posti per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna nei periodi festivi dell'Immacolata e di Natale si attesta ad oggi a circa il 50 per cento rispetto alle capienza ordinaria prevista dal decreto. Non sono esclusi ulteriori aumenti di capacità nelle settimane seguenti. È ciò che è stato deciso stamattina dal Comitato paritetico di monitoraggio convocato dall'assessore dei Trasporti Carlo Careddu al quale hanno partecipato le compagnie aeree Alitalia, Meridiana e Blue Air e i rappresentanti dell'Enac con il direttore regionale, Marco Di Giugno.

Immacolata. Specificamente nel periodo 6-12 dicembre Alitalia prevede i seguenti incrementi: Alghero-Milano-Alghero +77% (1600 posti in più); Cagliari-Roma-Cagliari +16% (2300 posti in più); Cagliari-Milano-Cagliari +56% (4500 posti in più). Meridiana invece su Olbia-Roma-Olbia incrementa del 67% (3122 posti in più) mentre su Olbia-Linate-aumenta la capacità del 144% (4690 posti in più).

Natale. Nel periodo natalizio 20 dicembre-9 gennaio gli incrementi di Alitalia sono: Alghero-Milano-Alghero +80% (4700 posti in più); Cagliari-Roma-Cagliari +30% (12000 posti in più); Cagliari-Milano-Cagliari +60% (14000 posti in più). Meridiana: Olbia-Roma-Olbia +103% (13646 posti in più); Olbia-Linate-Olbia +166% (15298 posti in più).

Blue Air. Per la rotta Alghero-Roma-Alghero nei periodi festivi la compagnia Blue Air ha garantito un raddoppio netto della capacità e delle frequenze con l'aggiunta di un aereo da 160 posti. Meridiana ha infine ricordato che i nuovi aerei più capienti in dotazione alla compagnia, Boeing 737-800, offrono rispetto agli MD 80 il 14% di posti in più.