Botta e risposta a distanza tra Elly Schlein, candidata alle primarie del Pd, questa mattina a Olbia per la prima tappa della sua visita in Sardegna, e il presidente della Regione, Christian Solinas. “Ho il piacere di vivere la Sardegna da almeno 20 anni e ho visto come sia più difficile ultimamente collegarsi e raggiungerla. Mi chiedo dove sia il presidente della Regione e cosa stia facendo per risolvere seriamente il problema della continuità territoriale” ha detto la Schlein.

“Lo dico da mesi, sulla vicenda della continuità territoriale c'è una totale inadeguatezza da parte di questo governo regionale e questo crea disparità per i sardi. Ci deve essere una interlocuzione più seria ed è necessario cercare soluzioni complete al problema che riguarda anche la mobilità interna”. E sul futuro dell'isola e sulle diverse possibilità di poter investire su nuove forme di turismo, la Schlein ha parlato dei numerosi finanziamenti europei per esempio sulle ciclovie: "Voi avete un territorio meraviglioso da scoprire anche attraverso le ciclovie, nuove idee di sviluppo del turismo. In altri Paesi queste cose già ci sono e lavorano e l'occupazione sostenibile e rispettosa dell'ambiente è cresciuta. Dobbiamo batterci oggi dall'opposizione per andare sempre più in questa direzione”.

Non sono andate giù al presidente della Regione Christian Solinas e all'assessore dei Trasporti Antonio Moro le parole della Schlein sulle criticità dei collegamenti aerei e sulla continuità territoriale. “La candidata alla segreteria del Partito democratico, oggi turista per caso in Sardegna a caccia di consensi, non deve preoccuparsi - sottolinea Solinas - il presidente della Regione è ben presente e segue con forte attenzione, insieme all'assessorato dei Trasporti e a tutta la Giunta, l'emergenza della continuità territoriale vissuta quotidianamente dai sardi. La candidata alle primarie del Pd - insiste il governatore - anziché venire qui a darci inutili lezioni proponendo ricette economiche miracolose, dimostri invece di essere adeguata all'autorevole ruolo al quale ambisce e chieda anche al suo partito, al quale in anni recenti non sono mancate responsabilità di governo nazionale e regionale, di tutelare realmente la Sardegna e i sardi e il loro diritto a non essere isolati”.

Parla di “superficialità e strumentalità” delle parole di Elly Schlein, anche l'assessore Moro. “Sarebbe utile domandare all'onorevole dei democratici che cosa abbia fatto nel corso del suo appena concluso mandato da parlamentare europeo - ha sottolineato - a favore del diritto alla mobilità dei sardi, o più in generale, quali iniziative abbia assunto per migliorare i regolamenti europei o meglio, per rendere maggiormente calzanti alle realtà insulari, gli orientamenti e i vari pronunciamenti delle direzioni della commissione europea, per una migliore applicazione del sistema degli oneri di servizio pubblico in Sardegna e non soltanto”.

“Noi sardi - ha concluso Moro - siamo abituati alle bardane politiche di certi politicanti italiani che, pur di catturare quattro voti, sono capaci di banalizzare e vandalizzare i problemi storici della nostra terra come lo sono appunto i trasporti”.