"La Regione ha preso in mano le redini della vertenza Meridiana convocando lo scorso 29 maggio un tavolo con gli assessori dei Trasporti, Lavoro, Industria e Turismo, i rappresentanti dell’azienda e con ben dieci sigle sindacali", dice l’assessore dei Trasporti Massimo Deiana in seguito alle dichiarazioni del segretario regionale della Cisl, Fabio Enne.

"Ciò nonostante", continua Deiana, "i sindacati non hanno revocato né sospeso alcuna delle azioni di protesta calendarizzate, mostrando di non credere, loro per primi, ad una soluzione condivisa della vertenza e rifiutando i confronti successivi sui tavoli tecnici". L’amministrazione regionale ha inoltre verificato con il ministero del Lavoro la possibilità di aprire la strada di un tavolo nazionale che al momento non è stata ritenuta percorribile, vista la concomitanza di altre vertenze del settore dall’esito ancora indefinito, come è il caso di Alitalia.