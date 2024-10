La compagnia aerea Aeroitalia ha risposto all'Adiconsum Sardegna in merito all'annuncio fatto ieri, in una nota, di un esposto all'Antitrust e all'Autorità di regolazione dei trasporti contro il vettore per i rimborsi ai passeggeri sardi che rinunciano alle partenze: " Aeroitalia ha adottato una procedura che consente all'utente di mantenere la validità di un voucher per tutto il periodo in cui Aeroitalia opera in regime di continuità territoriale. Questi voucher possono essere utilizzati su tutta la rete di Aeroitalia e possono anche essere ceduti a terzi.Nel caso in cui l'utente decida di non utilizzare il voucher durante questo periodo,ha comunque il diritto di richiedere il rimborso del prezzo del biglietto dopo ottobre 2024".

" Questa procedura - spiega ancora il vettore che opera il servizio di continuità territoriale su Alghero e Olbia - mira a evitare comportamenti scorretti da parte di alcuni utenti che effettuano prenotazioni multiple per blocco posti e che, di conseguenza, danneggiano gli utenti della Sardegna. Infatti , i voli si riempiono ea poche ore dalla partenza si liberano. Un dato da non sottovalutare è che il 20% dei voucher sono già stati utilizzati. con biglietti a tariffa a continuità territoriale - conclude Aeroitalia - questo dato evidenzia che una quota significativa dei voucher è stata impiegata per l'acquisto di biglietti aerei che permettono di sfruttare i benefici di tariffe fisse ".