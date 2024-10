In tempi di crisi anche le compagnie di trasporti stringono accordi per fronteggiare l’emergenza. Tirrenia e Meridiana hanno deciso così di lanciare un’offerta da 500 euro per i viaggiatori. Il pacchetto comprende quattro voli e un viaggio in nave. L’accordo, che sarà siglato questo pomeriggio a Napoli, prende il nome di “Fly&Ferry”. Intanto, per Meridiana quella di oggi sarà una giornata storica. La compagnia aerea, infatti, esce definitivamente dalla Borsa.

Sul fronte dei trasporti si registra un altro accordo siglato questa volta tra il Consorzio rete porti Sardegna e la stessa compagnia Tirrenia che prevede, per chi ha un abbonamento con il Consorzio della durata di un anno o sei mesi, uno sconto del 30% per chi decide di viaggiare a giugno, del 10% per i viaggi nel mese di agosto e del 20% se si scelgono i medi di luglio o settembre.

Le novità per chi viaggia riguardano anche la motonave Dimonios che già da ieri è entrata in servizio sulla linea Napoli-Cagliari. Vengono cosi ridotti di oltre quattro ore tempi di percorrenza, passando da 17 a 13 ore di traversata.