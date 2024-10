“Ieri mattina ho appreso che il ministro dei Trasporti Graziano Delrio ha firmato il decreto di imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte della continuità territoriale 1: il provvedimento sarà trasmesso alla Gazzetta ufficiale italiana”.

Lo dice l’assessore dei Trasporti Massimo Deiana. Successivamente si procederà alla pubblicazione dell’avviso relativo nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea che darà avvio alla proceduta di affidamento del servizio. “Il percorso di realizzazione della nuova continuità avanza nei tempi e nei modi che avevamo previsto – continua Deiana – per giungere a ottobre prossimo a un più efficace ed efficiente sistema di collegamenti aerei per i sardi e la Sardegna”.

Lo schema prevede, per 10 mesi l'anno, una tariffa unica di 37 euro per le singole tratte da e per Roma e di 47 per quelle da e per Milano (tasse escluse).

Nei due mesi estivi di maggior traffico, cioè a luglio e agosto, il costo dei biglietti salirà rispettivamente a 70 e 80 euro, al netto delle tasse aeroportuali.