I Carabinieri della NORM del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato un 45enne olbiese, Fabio Casula, con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari hanno fermato l’uomo alla guida di un fuoristrada, un Mitsubishi L200, in località Mannazzu, che viaggiava con i due figli piccoli di 18 mesi e 4 anni. Per non spaventare i piccoli, i carabinieri si sono limitati a salutarli e a far loro dei complimenti ed è stato in questo modo che si sono accorti di due pacchi di colore nero che si trovavano sullo stesso sedile posteriore, appoggiati tra i due bambini.

Insospettiti, i militari hanno chiesto al padre cosa fossero quei pacchi. A quel punto il 45enne, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, ha cominciato ad agitarsi e a contraddirsi più volte, tanto che i militari sono stati costretti a fare il controllo previsto, scoprendo che si trattava di 2 chilogrammi di cocaina risultata purissima, suddivisi in due pacchi da un chilo ciascuno e appoggiati, per non destare sospetto, in bella vista, tra i due piccoli innocenti.

A questo punto i Carabinieri si sono preoccupati prima di affidare i bambini a un altro familiare e poi si sono diretti ad effettuare le perquisizioni del caso anche presso l’abitazione e le varie pertinenze di Casula, rinvenendo ulteriori 800 grammi di cocaina suddivisi in pacchi più piccoli, oltre a tutto il materiale necessario per il peso e il confezionamento.

Questo è l’ennesimo sequestro di stupefacenti effettuato, soprattutto in vista dell’approssimarsi della stagione estiva in Gallura, considerato il netto incremento in vista dell’aumento esponenziale della richiesta legata all’elevato flusso turistico.

Lo stupefacente sequestrato, debitamente tagliato, considerata la purezza, se immesso sul mercato, avrebbe garantito un guadagno di circa un milione e mezzo di euro.

L’arrestato, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, si trova ora nel carcere di Sassari.