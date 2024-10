Da Monastir (Cpa, Centro di Prima Accoglienza, ex scuola di Polizia Penitenziaria), a Tonara, esattamente nell’ex agriturismo a Su Tascusì, a 7 Km dalla cittadina, struttura isolata, che già in passato aveva dato ospitalità tramite i gestori ad altri migranti. La conferma arriva telefonicamente dalla Prefettura di Cagliari: da piazza Palazzo, a Castello, si parla di 19 soggetti trasferiti.

Sono arrivati qui ieri sera i 19 migranti, trasferiti su disposizione della Prefettura di Cagliari per cercare di “alleggerire” la struttura ormai “full” (piena, con zero posti letto a disposizione, a detta del Sap - Sindacato Autonomo di Polizia), sita appunto a Monastir, al centro in questi giorni di una valanga di polemiche (tra tutte quella della sindaca Luisa Murru e dei Sindacati di categoria della Polizia di Stato).

“Ho avuto comunicazione da parte della Prefettura – afferma la sindaca Flavia Loche – sul trasferimento dei cittadini extracomunitari nel nostro territorio, 19 per l’esattezza, tutti sottoposti ovviamente a tampone, che ha dato su tutti esito negativo. Ora si trovano all’interno della struttura, monitorati costantemente sia dalla Asl che dalla Croce Rossa Italiana ma – prosegue la sindaca di Tonara – sono comunque preoccupata per l’attuale situazione sanitaria in virtù del Covid”.