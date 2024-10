Ancora trasferimenti dei docenti sardi lontano dall'isola e nuove proteste.

Con le e-mail arrivate stanotte agli insegnanti delle scuole superiori si è conclusa la fase della 'mobilità'. Molti professori ci sono rimasti male: tra le destinazioni anche Lombardia, Piemonte e Abruzzo. La speranza di salvarsi e restare in Sardegna ora è legata all'accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria.

"La scuola e una cosa seria. La mobilità costringerà altri docenti sardi a preparare la valigia e partire", attacca Bianca Locci, una delle leader della mobilitazione con il 'comitato delle valigie', aggiungendo: "La protesta andrà avanti e siamo pronti a manifestare a Roma con tutti i colleghi che hanno subito e subiranno le ingiustizie ed i danni di questa riforma.

Il Comitato delle valigie sarde, si è unito nella protesta con il Comitato 8000esiliatifaseBGae, che riunisce i docenti del sud Italia anche loro costretti ad un massiccio esodo".

Tanti i rimpianti: "Si sarebbe potuto - continua Locci - fare un semplice piano di immissioni in ruolo trasformando i posti di "organico di fatto" in posti di "organico di diritto". Sarebbe bastato davvero poco, forse soltanto un pizzico di buon senso ma purtroppo anche quest'anno la scuola italiana non sarà per niente una...Buona scuola. Tutto ciò a discapito dei docenti, degli studenti e degli italiani".