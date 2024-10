Inizieranno nel pomeriggio di venerdì 20 ottobre le operazioni di trasloco degli ambulatori del Centro di valutazione Alzheimer (Centro diagnostico cognitivo) dell'Aou di Sassari. La struttura, al momento ospitata al secondo piano della palazzina Bompiani – Istituto di Radiologia in viale San Pietro 10 – sarà trasferita al piano terra (lato viale Italia) dell'ospedale civile di Sassari, nei locali che un tempo ospitarono il pronto soccorso prima e il Servizio di Odontostomatologia dopo. Il Centro riaprirà regolarmente alle ore 8 di lunedì 23 ottobre nella nuova sede.

L'ufficio tecnico aziendale nei giorni scorsi ha completato i lavori di manutenzione e di impiantistica dei locali che ospiteranno gli ambulatori e l'accettazione del Centro Alzheimer. Circa 10mila euro la spesa che si è resa necessaria per adeguare le cinque stanze e la sala d'attesa. In questi giorni, invece, il servizio informativo provvederà all'attivazione degli impianti telefonici e di collegamento alla rete.

I nuovi spazi consentiranno un accesso più agevole ai pazienti con difficoltà deambulatorie, ai loro familiari e accompagnatori.

Il trasferimento della struttura fa parte di un progetto complessivo più ampio, già annunciato nei mesi scorsi dalla direzione generale dell'Aou, di razionalizzazione degli spazi, delle attività e dei percorsi. Il progetto porterà all'adeguamento funzionale di tre aree di degenza del Santissima Annunziata che ospiteranno clinica Medica, Patologia medica e, appunto, Neurologia. L'obiettivo è creare un dipartimento medico che vedrà in posizioni vicine unità operative tra loro complementari. Questo consentirà una migliore organizzazione delle guardie mediche e delle attività del personale infermieristico.

Lo spostamento del Centro Alzheimer quindi precederà il trasferimento al piano terra del Santissima Annunziata delle altre attività ambulatoriali neurologiche che oggi si trovano al primo piano della palazzina Bompiani.

Il terzo step prevede poi il trasferimento del reparto di Neurologia che oggi si trova al secondo piano del Palazzo Clemente. Il reparto troverà nuova sede al secondo piano del Santissima Annunziata, accanto alla “stroke unit”. Per l'adeguamento del nuovo reparto l'Aou ha stanziato 450 mila euro, che prevedono lavori di adeguamenti edili e degli impianti elettrici, dei gas medicali e di condizionamento quindi dei bagni in camera. La realizzazione del nuovo reparto per l'unità operativa complessa di Neurologia è realizzabile grazie all'anticipazione di circa 10 milioni dal secondo lotto dei fondi Fsc da 100 milioni di euro, destinati alla costruzione di una nuova palazzina accanto a quella di Malattie infettive e che dovrebbe accogliere la piattaforma diagnostica (Tc, RMN, radioterapia) e i reparti delle cliniche e della parte vecchia dell'ospedale Santissima Annunziata.