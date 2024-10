Trapianto di cellule staminali emopoietiche numero 1.000 per il Centro trapianti dell'ospedale Oncologico Businco di Cagliari, diretto da Emanuele Angelucci. L'equipe è intervenuta su un uomo proveniente dalla provincia di Sassari.

Fondato nel 1992 dal professor Giorgio Broccia, il Centro è un punto di riferimento per tutta la Sardegna. Dal 2003 l'attività è stata costante negli anni con 50-60 trapianti all'anno. Ad oggi vengono praticate tutte le tecniche trapiantologiche approvate che sono state introdotte gradualmente durante gli anni, partendo dalle meno complesse per arrivare a quelle estremamente complesse come il trapianto aploidentico.

L'attività svolta è stata interamente dedicata alla popolazione sarda. I pazienti provengono da tutte le Asl dell'Isola in un rapporto di costante collaborazione con le altre ematologie della regione. Nel 2014 il Centro ha ottenuto - dopo un lungo iter e primo in Sardegna - l'accreditamento secondo gli standard internazionali Jacie, confermato anche da specifico documento del Centro Nazionale Trapianti (Cnt) e del Centro nazionale sangue (Cns).

L'accreditamento raggiunto è valido per il trapianto autologo, allogenico, raccolta e manipolazione di cellule staminali emopoietiche sia da midollo osseo che da sangue periferico. Il processo di accreditamento ha coinvolto anche il centro trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Brotzu che è accreditato quando raccoglie cellule staminali emopoietiche per il Businco.