Nell'ambito della manifestazione “Ajò a Bulzi”, in programma domenica 7 ottobre, la Pro loco in collaborazione con la Biblioteca comunale e il Comune ha deciso di proporre “Trame e Intrecci”, una mostra itinerante per le vie del centro storico alla scoperta del paese.

Un viaggio tra intrecci di fili, ma anche di storie, con un'esposizione etnografica allestita nel Museo che darà la possibilità ai visitatori di poter ammirare i costumi tradizionali, tappeti, cesti e coperte. All'interno verrà inserita una sezione dedicata agli scritti della grande guerra.

Previsto un intrattenimento musicale con il gruppo folk “Ittiri Cannedu” e il Coro di Nulvi. Spazio anche alla solidarietà con la presenza di un banchetto Aism per la vendita di mele. Il ricavata andrà in favore della ricerca per la lotta alla sclerosi multipla.