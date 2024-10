“Sono la prima donna presidente della Regione Sardegna, la prima presidente del M5S. Per me è un orgoglio, è una soddisfazione unica, è la vittoria di una comunità, della comunità 5stelle di cui faccio orgogliosamente parte, è la vittoria di tutte e tutti noi". Lo ha dichiarato Alessandra Todde chiudendo l’assemblea generale del M5S a Tramatza.

"Nessuno ci credeva, noi lo abbiamo dimostrato - ha aggiunto la governatrice sarda -. Abbiamo accesso la fiamma della speranza, abbiamo dato la svolta perché crediamo che la politica sia un servizio che rimette al centro le persone".

"Sarò la presidente di tutti i sardi, anche di chi non ci ha votato e di chi si è astenuto, cambieremo la Sardegna e liberemo i sardi dalle catene della corruzione, del clientelismo, del malaffare. Grazie per averci creduto, grazie a chi è stato al nostro fianco dal primo momento. Ora subito la lavoro per la Sardegna".