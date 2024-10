"É grave che, nonostante gli accordi e le rassicurazioni, il Governo non sia stato conseguente sulla modifica dell'articolo 10 dello Statuto necessaria per il via libera alla riduzione dell'IRAP, già prevista dalla legge approvata mesi fa dalla Regione".

Lo ha dichiarato il presidente della regione, Ugo Cappellacci, a margine della riunione in corso a Tramatza con i sindaci, i prefetti e le imprese sulle misure per uscire dall'emergenza alluvione. "Se questa misura era necessaria prima per dare una boccata d'ossigeno alle nostre imprese - ha osservato Cappellacci - , lo é ancor di più in un momento drammatico per la nostra isola. Non sono arrivati ancora segnali chiari - ha aggiunto il presidente - su una serie di misure richieste al Governo per affrontare questa situazione di gravissima difficoltà e le risorse di cui si é parlato finora rischiano di essere irrisorie di fronte all'entità effettiva dei danni.

Se non ci saranno aggiornamenti nelle prossime ore - ha evidenziato il presidente- saremo costretti a violare il patto di stabilità per liberare risorse a favore delle nostre comunità, delle imprese e delle famiglie. La Sardegna - ha concluso Cappellacci- non può aspettare".