E’ in corso a Tramatza l’incontro convocato dalla Regione per fare il punto sul post alluvione e sulla gestione dell’emergenza.

Alla riunione partecipano il presidente della Giunta regionale, Ugo Cappellacci, gli assessori, le associazioni imprenditoriali, le camere di commercio, le imprese, i sindaci dei comuni colpiti dall'evento calamitoso, i prefetti, i presidenti e commissari delle Province interessate e le delegazioni della Caritas.

“Un’unità di crisi che coinvolga non solo le forze imprenditoriali – ha detto il presidente Cappellacci aprendo l’incontro - ma anche quelle economiche e sociali, per dare luogo con celerità alle azioni per superare l’emergenza”.

“La Giunta – ha aggiunto, rimarcando la necessità di un assetto adeguato alla situazione di emergenza - ha adottato due primi, immediati provvedimenti: il disegno di legge per lo stanziamento dei primi 5 milioni e quello per il settore dell’Agricoltura, che prevede risorse pari a 7 milioni di euro”. Per il presidente, il percorso dovrà essere “caratterizzato da celerità delle procedure e dall'efficienza”.

“Considerato che le direttive nazionali non prevedono la copertura di tutte le situazioni che si sono verificate in concreto – ha anticipato Cappellacci - intendiamo condividere le azioni da porre in essere attraverso un altro disegno di legge che sarà presentato in Consiglio Regionale”. In parallelo, la Regione sta percorrendo anche la strada europea con la modifica del programma operativo, alla luce degli accordi con Bruxelles. “Sul sostegno alle imprese – ha ricordato il presidente - la legge comunitaria prevede degli interventi per le calamità naturali: e per l’agricoltura esiste, infatti, una normativa specifica, per gli altri comparti procederemo alla notifica”.