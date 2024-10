Gli studi sulla musica sarda arrivano in Estremo Oriente, più precisamente in Thailandia.

Ciò grazie al web documentary "Trajos: Making Music in Sardinia Today”, il progetto curato dall’Università di Cagliari e dall’Isre,che sarà presente alla ICTM World Conference, la più importante conferenza mondiale di etnomusicologia in programma a Bangkok

Il lavoro, co-prodotto dal Labimus dell'Università degli Studi di Cagliari e dall'Istituto Superiore Regionale Etnografico, un lavoro ideato e realizzato da Ignazio Macchiarella (professore all'Università di Cagliari), Marco Lutzu (ricercatore all'Università di Cagliari) e da Diego Pani (etnomusicologo referente Isre).

Si tratta di una piattaforma multimediale che veicola contenuti dedicati al fare musica in Sardegna nel mondo contemporaneo. Un modo innovativo di presentare la ricerca etnomusicologica attraverso testi navigabili, video documentari, reportage fotografici, contributi artistici e riflessioni di ambito accademico che dialogano tra loro.

Tre le sezioni principali: People, Performance, Places. Il progetto Trajos è stato già presentato alla CSTM Conference 2018 all'Università di Regina, in Canada e all'Università di Minsk in Bielorussia mentre nel prossimo settembre, sarà presente ance in occasione dell'European Seminar in Ethnomusicology (ESEM) presso l'Università di Durham, nel Regno Unito.

Trajos verrà infine presentato nella sua forma finale alla fine del 2019, con due diversi eventi programmati a Cagliari e Nuoro.