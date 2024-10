Una ragazza morta e cinque feriti. È il drammatico bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 126 "Sud Occidentale Sarda", al chilometro 103, nel territorio di Guspini.

A perdere la vita una ragazza di 25 anni. La dinamica non è ancora del tutto chiara. Sul posto stanno effettuando i rilievi i carabinieri della Stazione di Pabillonis e i colleghi del Radiomobile della Compagnia di Villacidro.

L'incidente ha visto coinvolti un Fiat Doblò e una Opel Corsa, scontratisi violentemente. Oltre ai carabinieri, sono giunti sul posto i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e il personale Anas.

Inutili i soccorsi per la vittima, troppo gravi le ferite riportate. Gli altri feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. La più grave è stata trasportata con l'elisoccorso al Brotzu di Cagliari. Il traffico nella zona sta subendo forti rallentamenti. L'Anas ha istituito il senso unico alternato.