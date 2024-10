Drammatico schianto sulla Sp 90, nel territorio di Badesi: il bilancio è di una vittima e tre feriti.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, Roberto Taramonte, 60enne romano, viaggiava a bordo di un fuoristrada insieme a una coppia di amici con il loro figlio undicenne, quando il mezzo si è scontrato con un'altra auto che procedeva in direzione opposta per cause ancora da chiarire.

In seguito all'urto, avvenuto lateralmente, il fuoristrada si è ribaltato e la vittima è morta sul colpo.

Gli altri tre occupanti hanno riportato ferite di diversa entità che ne hanno richiesto il trasporto al pronto soccorso di Sassari con l'elisoccorso. Illeso il conducente dell'altra auto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Valledoria.