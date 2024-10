Aveva raggiunto la riva di Marina Piccola quando, intorno alle 12, il suo cuore s’è fermato. Un malore fatale per un 53enne originario di Pula, ex carabiniere, che questa mattina si è sentito male dopo il giro in canoa nello specchio d’acqua antistante il Poetto di Cagliari, nei pressi del Team Kayak Sardegna.

Alcuni passanti vedendolo accasciato a terra hanno immediatamente allertato soccorsi, ma all’arrivo della Medicalizzata del 118 i medici non hanno potuto fare più nulla, nonostante diversi tentativi di rianimarlo. Sul luogo della tragico episodio sono intervenuti i Carabinieri della Radiomobile.