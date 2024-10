Tragico tamponamento ieri mattina sulla provinciale Portoscuso Tratalias nei pressi di Matzaccara.

Un'Alfa Romeo Mito condotta da Gianfranco Sundas, con a bordo Elisa Sanna di 33 anni, ambedue residenti a Sant’Antioco, mentre procedeva verso Matzaccara ha tamponato in località “su baraccone” una Fiat Panda condotta da Antonio Giglio, 57 anni, a bordo anche la moglie Anna Maria Locci di 52 anni.

Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri di San Giovanni Suergiu, coadiuvati da una pattuglia della radiomobile e dai militari della stazione di Sant’Antioco, l'Alfa Romeo per cause in via di accertamento ha tamponato la Fiat Panda che è finita nella cunetta mentre l'alfa Romeo concludeva la sua corsa dopo circa 20 metri ribaltandosi.

A seguito dell’impatto Antonio Giglio è deceduto per le gravi ferite riportate. A nulla sono serviti gli interventi di rianimazione da parte del personale sanitario accorso subito sul posto. l’uomo infatti è deceduto quasi sul colpo, nelle braccia della moglie che sedeva accanto a lui in macchina. La salma, che e’ stata restituita ai familiari, è stata benedetta dal parroco di matzaccara, che appena saputa la notizia si e’ recato sul posto. Gli altri passeggeri delle due autovetture, che non versano in pericolo di vita, sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Sirai di Carbonia per essere sottoposte alle visite di controllo. I mezzi invece sono stati sottoposti a sequestro.