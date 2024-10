Un incidente mortale stamani all'alba tra Calasetta e Sant'Antioco, ha causato la morte di un 17enne.

Una Citroen condotta da un 21enne di Sant'Antioco, con a bordo altri 4 amici che rientravano dalla discoteca, è uscita di strada per cause in fase di accertamento. L'auto si è ribaltata più volte, finendo in un campo incolto. Il 17enne, M. F. di Sant'Antioco, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul colpo.

Gli altri quattro ragazzi, feriti in modo non grave, sono stati trasportati all'ospedale 'Sirai' di Carbonia. Sul posto il 118 e i carabinieri della compagnia di Carbonia.