Un drammatico incidente mortale sulla ss.131 dcn, nei pressi di Nuoro: una turista 49enne, Daniela Mele, originaria di Lanusei ma residente da tempo in Toscana, più precisamente a Lucca, è deceduta all’alba, intorno alle 6.15, dopo essere stata schiacciata da un camion frigo sulla Nuoro Siniscola.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto da parte della PolStrada, intervenuta assieme ai Vigili del Fuoco, Carabinieri e al 118, la donna era a bordo di un fuoristrada Defender con la sua famiglia quando è sopraggiunto l’autocarro che ha letteralmente travolto il mezzo fermo in una piazzola di sosta.

Un urto violentissimo, che non ha lasciato scampo alla povera sfortunata che sarebbe morta sul colpo: sulla tragedia gli uomini della Stradale stanno compiendo i rilievi necessari per accertare responsabilità e cause sull’incidente.