L’impatto è stato violentissimo, ad avere la peggio un centauro di 59 anni, Adriano Galletti, di Cagliari, morto sul colpo a seguito dello scontro tra la sua moto e un’auto, avvenuto questa mattina sul litorale di Quartu Sant'Elena, in via delle Tamerice, all'altezza di Capitana, sulla strada costiera che conduce nella località turistica di Villasimius.

Non si conoscono ancora le cause e la dinamica dell’incidente mortale, purtroppo l’uomo che si trovava a bordo della moto, è stato letteralmente sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto: per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dello scontro stanno lavorando i Carabinieri e la Municipale di Quartu per ricostruire la dinamica: si ipotizza un'invasione di corsia di uno dei due mezzi.