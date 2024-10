Incidente stradale ieri pomeriggio sulla Ss 195, alle porte di Cagliari, tra una moto e un furgone Renault.

Luigi Piano, 57enne di Capoterra è morto all'ospedale Brotzu in seguito ai gravi traumi riportati dopo essere andato a sbattere contro la fiancata laterale di un furgone che marciava in direzione Cagliari.

L'uomo, a bordo del suo scooter Yamaha, per cause in corso di accertamento, ma ad un primo esame probabilmente a causa della pioggia che ha reso l'asfalto viscido, ha perso il controllo della moto ed è andato a finire nella corsia opposta, sbattendo contro il furgone e terminando la sua corsa contro una Dacia Sandero.

L'uomo è stato trasportato dal 118 all'ospedale Brotzu in condizioni disperate, dov'è morto poco prima delle 23. Sul posto la municipale di Cagliari e i vigili del fuoco.