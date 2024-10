È morto a causa di un terribile incidente stradale Nicola Porta, 23enne di Villasor.

Il giovane viaggiava a bordo della sua auto e percorreva la statale 196 che da Villasor porta a Serramanna. Erano da poco trascorse le 22.

Per motivi ancora da accertare il ragazzo ha perso il controllo del mezzo che è andato a schiantarsi contro il muro di recinzione di un’abitazione.

Per Nicola Porta non c’è stato nulla da fare. L’amico che viaggia con lui, invece, è stato immediatamente trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari dove ora si trova ricoverato in gravissime condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i mezzi del 118 e i Vigili del fuoco.