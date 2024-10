È Gavino Piredda il centauro di 29 anni di Oniferi, morto intorno a mezzogiorno sulla Statale 129 al bivio per il paese, in località S'infurcau, dopo un violento scontro frontale tra la sua moto Honda e una Fiat Panda.

Ferita in modo grave anche la conducente dell'auto, Antonia Zoroddu, 41 anni, di Orotelli. La donna è stata trasportata dal 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro dove è stata ricoverata in codice rosso per un politrauma. Per il motociclista, invece, non c'è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe stato causato da un sorpasso azzardato del giovane, che dopo aver perso il controllo del mezzo si è andato a schiantare contro la Panda.

Sul posto, oltre al 118, anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro e i Carabinieri.

Questi ultimi si sono occupati dei primi rilievi per cercare di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente e accertare le responsabilità.