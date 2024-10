Tragedia della strada avvenuta nella notte, intorno alle 2:30, sulla litoranea di Platamona.

Hanno perso la vita due giovani di Campanedda (Sassari) Francesco Spada, 28 anni, e Diego Masia di 27.

Le vittime viaggiavano a bordo di una Bmw 320 che, secondo una prima ricostruzione, giunta in prossimità di una curva è uscita fuori strada, per cause ancora da accertare, all'altezza del camping "Golfo dell'Asinara" e si è schiantata contro un albero.

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai due giovani.

Inutili i soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.