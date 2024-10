Questa notte i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Porto Torres e delle stazioni di Sorso e Castelsardo sono intervenuti sulla provinciale 81, al km 1 + 600, dove poco prima la Fiat Bravo condotta da P.P., sorsese, classe 94, che procedeva in direzione Sorso, è sbandata e, fuoriuscendo dalla sede stradale, ha violentemente impattato contro la vettura che proveniva dall’opposto senso di marcia, una Lancia Y, condotta da Gavino Piana, sennorese, classe 92.

A bordo delle due autovetture viaggiavano passeggeri giovanissimi che hanno riportato lesioni gravissime. Tre dei sei coinvolti sono ricoverati presso l’ospedale di Sassari in prognosi riservata, mentre per il conducente della Lancia Y non c’è stato niente da fare.

Gavino Piana, estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, è deceduto a causa dei gravissimi traumi riportati durante l’impatto.

I RILIEVI I carabinieri, dopo aver deviato il flusso stradale, hanno effettuato i rilievi ed hanno cercato di ricostruire la dinamica che fin da subito è apparsa molto chiara: la vettura di P.G. stava procedendo in direzione Castelsardo e all’altezza della curva che porta al villaggio “Eden Beach” è stata impattata frontalmente dalla Fiat Bravo che aveva invaso la carreggiata opposta.

I SOCCORSI Dopo aver assicurato il primo soccorso ai quattro passeggeri ed averli trasportati in Ospedale, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Porto Torres hanno effettuato l’accertamento etilometrico al conducente della Fiat Bravo che, invadendo la corsia sulla quale procedeva Gavino Piana, ha originato l’incidente mortale: gli esiti, ripetuti più di una volta, hanno documentato che P.P. stava guidando in stato di ebbrezza alcolica.

ESAMI TOSSICOLOGICI Successivamente condotto in ospedale per le lievi ferite riportate, è stato anche sottoposto agli accertamenti tossicologici finalizzati a scoprire se il P.P. fosse anche sotto l’effetto di droghe, i cui esiti sono stati positivi per i “cannabinoidi”.

L'ARRESTO Per queste ragioni il P.P. è stato arrestato per i reati di omicidio stradale, lesioni personali stradali, aggravati dall’aver commesso il fatto perché in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.

Al termine dei rilievi stradali la salma del giovane malcapitato è stata traslata presso l’istituto di medicina legale di Sassari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella mattinata l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Bancali.