Tragico scontro ieri notte per le vie del quartiere San Michele di Cagliari tra un'auto e tre scooter, che ha provocato la morte di Giuseppe Putzolu, 44enne di Cagliari.

L'automobilista alla guida di un'Alfa 147, rimasto illeso, percorreva la via San Michele, in direzione viale Sant'Avendrace, quando si sarebbe ritrovato di fronte tre scooter provenienti dalla corsia opposta.

L'uomo non è riuscito ad evitare lo scontro con le moto, che avrebbero invaso la sua corsia di marcia. A bordo di una delle due ruote c’era Giuseppe Putzolu che, a causa del terribile impatto con la 147, ha perso la vita.

Immediati i soccorsi del 118 che ha inviato 4 ambulanze per trasportare i feriti negli ospedali cittadini, ma per Putzolu, all'arrivo al SS Trinità, non c'è stato nulla da fare.

E' morto per le gravi lesioni riportate al capo ed al torace. Sul posto la polizia municipale per i rilievi.