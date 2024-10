Grave incidente stradale nel primo pomeriggio lungo la Statale 197, nel territorio comunale di Las Plassas.

Il bilancio è di un morto e quattro feriti.

La vittima è una donna di 71 anni, originaria di Gadoni.

Ferito il marito e i due nipoti. I quattro viaggiavano a bordo di una Fiat Punto che, per cause ancora non accertate, si è scontata frontalmente con una Fiat Panda condotta da una donna, anche questa rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sanluri, il 118 e i vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 39,700, dove la strada è attualmente chiusa al traffico. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di San Gavino e al Brotzu di Cagliari.