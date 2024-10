E' di due morti e due feriti gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto all'alba a Flumini di Quartu. Due auto si sono scontrate, e hanno perso la vita Giuseppe Etzi, 39 anni di Quartu e Stefano Zucca, 44 anni, di Cagliari. Trasportati agli ospedali Marino e Brotzu di Cagliari e ricoverati in prognosi riservata Salvatore Ciccu, 35 anni e Felice Lianas 41 entrambi di Settimo San Pietro.

La dinamica dell'incidente non è stata ancora del tutto chiarita, sul posto per effettuare i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena. L'incidente si è verificato intorno alle 5. Giuseppe Etzi stava percorrendo con la sua Toyota Yaris via dell'Autonomia Regionale Sarda, a bordo del veicolo si trovavano anche Ciccu e Lianas.

Arrivata all'altezza di via San Martino, la Yaris è andata a scontrarsi contro la Lancia Y condotta da Stefano Zucca che si stava immettendo in via dell'Autonomia Regionale. L'impatto è stato violentissimo, i veicoli si sono ribaltati spostandosi dal luogo dell'urto di una sessantina di metri. I due feriti sono stati trasportati d'urgenza in ospedale in codice rosso, le loro condizioni sono gravi.