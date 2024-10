Un volo tragico, quindici metri nel vuoto dopo aver perso il controllo dell'auto. Franco Uleri, sassarese di 36 anni, residente all'Argentiera, è morto sul colpo in un incidente stradale nella notte a Porto Palmas, località balneare nel territorio del Comune di Sassari.

Era a bordo di una Hyundai Atos con un amico, Davide Sini, 30 anni, che nell'incidente è rimasto gravemente ferito. I due stavano percorrendo lo sterrato che da Porto Palmas - località sulla strada per l'Argentiera - conduce alla spiaggia "La Frana". Forse a causa di un animale che ha attraversato la strada, probabilmente per la velocità eccessiva, il conducente ha perso il controllo dell'auto, che è finita nella scarpata.

L'auto si è sbattuta almeno due volte alla scogliera, Uleri è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, il suo corpo è stato ritrovato in mare. I rilievi della Polizia stradale per il momento non hanno permesso di capire ancora chi fosse alla guida dell'auto.

Anche Davide Sini, sposato, una figlia, fratello del consigliere comunale Enrico Sini, quando è stato soccorso si trovava fuori dall'auto. Trasportato al Santissima Annunziata di Sassari, è sotto osservazione.