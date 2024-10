Tragedia nella notte lungo la statale 195 in direzione Pula. Un giovane di 24 anni di Capoterra, Simone Panduccio, studente universitario, che era in sella al suo scooterone Suzuki, è morto dopo essere stato tamponato.

L'incidente è avvenuto intorno alle 4. Appena finite la quattro corsie la moto, per cause in corso di accertamento, è stata urtata violentemente da un'auto condotta da un altro giovane di 26 anni. Il centauro è stato sbalzato dalla moto che è stata trascinata dal veicolo per una decina di metri.

Sotto choc il conducente dell'auto. Vicino alla moto è stato trovato anche un secondo casco e per questo sono state effettuate verifiche nella zona, anche con sommozzatori e unità Saf. Ma le ricerche non hanno dato esito.