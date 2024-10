La tragedia si è consumata questa mattina intorno alle sei. Gabriele Trincas, 48 anni, di Santa Giusta, era alla guida del suo furgone quando, per motivi ancora in corso di accertamento, ha tamponato un trattore al chilometro 8 della Statale 131 in direzione Cagliari.

L’impatto è stato terribile e nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118 per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale e i Vigili del fuoco.

Pesanti le ripercussioni sul traffico in entrata verso Cagliari: a causa dell'incidente si sono formate lunghe code.