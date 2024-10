Ieri sera, dopo quello di Carbonia, un altro centauro è morto in un incidente avvenuto sulla strada che da Olbia porta alla frazione di Murta Maria, subito dopo la rotatoria all'ingresso in paese.

Carlo Corrias, 44 anni, nato a Nuoro ma residente a Bolotana, stava percorrendo la Sp 125 in sella alla sua moto, superando un'Alfa 156 forse non si è accorto che stava svoltando in via Lu Franzesu.

Nell'urto con la vettura è stato sbalzato a diversi metri di distanza, andando a finire contro una Fiat 16 che viaggiava in direzione opposta. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo degli operatori del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Olbia.