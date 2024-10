Terribile incidente ieri pomeriggio a Nebida, frazione mineraria di Iglesias dov'è morto Mauro Frongia, motociclista 36enne di Carbonia.

L'uomo stava percorrendo la strada provinciale 83 quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Iglesias, ha perso il controllo della sua Bmw 1000 ed è andato a schiantarsi contro la parete rocciosa.

A nulla purtroppo sono serviti i soccorsi del118. L'uomo è morto sul colpo.