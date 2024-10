Tragico incidente sul lavoro successo questa mattina nelle campagne di Monastir.

A perdere la vita è stato Stefano Melis, 50enne, che stava lavorando in una campagna, in località "Sa Piscina e S'acqua", con una motozappa, quando all'improvviso sarebbe rimasto impigliato nella fune della messa in moto che, attorcigliandosi, lo avrebbe trascinandolo al di sotto della motozappa, uccidendolo.

Inutili i soccorsi degli operatori del 118 che hanno trovato l’uomo ormai privo di vita.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri di Dolianova e Monastir.